  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı!

Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı!

Güncelleme:

Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı.

Olay, 26 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, taksiye binen kadın yolcu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförle tartışmaya başladı. Şoföre küfürler ederek şiddet uygulayan kadın araca da zarar verdi.

Şoförün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde S.H. isimli kadın şahsın taksi sürücüsüne yönelik eylemlerine devam etmesi üzerine şahsa müdahale edildi. Müdahale esnasında S.H. isimli şahsın görevli kadın polis memuruna direnmesi ve çeşitli yerlerinden yaralaması üzerine kademeli güç kullanılarak gözaltına alındı.

S.H. isimli şahıs gerekli işlemleri için polis merkezine götürüldüğü esnada polis aracının çeşitli yerlerine vurarak zarar verdiği görevli polis memurlarına karşı mukavemet göstermeye devam ettiği öğrenildi. Olaya müdahale esnasında yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken muayene sonrası görevli doktor tarafından 3 gün iş göremez raporu verildiği bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan S.H. isimli kadın şahıs, “görevi yaptırmamak için direnme” “tehdit” “hakaret” “mala zarar verme” “iftira” suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar ise şoförün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Etiketler kadın yolcu taksi şoför polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Devlet hastanelerine ait binlerce ilaç bakkaldan çıktı Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum Bakan Şimşek'ten büyüme rakamlarına ilk yorum Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması Saran Holding'den yayın ihalesi açıklaması Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Bugün son gün! İşte en yüksek emekli promosyonu ödeyen bankalar Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor... Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı Süper Lig yayın ihalesine Saran'dan yeni teklif Süper Lig yayın ihalesine Saran'dan yeni teklif