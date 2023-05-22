Kahramanmaraş ve Adana'da korkutan deprem!

6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş ve Adana'da deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor. Bölgede bir deprem daha meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 4.7 İLE SALLANDI

Saat 19.06'da Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Kazandere-Göksun olduğunu belirten Kandilli, depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Sezer, şunları söyledi: "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19:06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

ADANA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ın ardından bir deprem de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana geldi. AFAD, saat 19.42'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

KANDİLLİ: ADANA DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Topallar-Saimbeyli olduğunu belirtti. Depremin büyüklüğünü 4.3 olarak veren Kandilli, derinliğin 4.9 olduğunu duyurdu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...