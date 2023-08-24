  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta bir deprem daha

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde, saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.33 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler kahramanmaraş deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCMB kritik faiz kararını açıkladı
Altay Bayındır transferi bitti! İşte Fenerbahçe'nin kasası doldu
Yeni Peugeot 2008, 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye’de!
Erkin Koray'ın ses kaydı ortaya çıktı
Faiz kararına Dolar, Euro ve altından sert tepki
İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler açıklandı
Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı!
Oteldeki fuhuş cinayeti kamerada
Ev sahipleri ve emlakçılara ceza yağdı, kiracılar ''ohhh'' çekti!
Tekirdağ'da orman yangını