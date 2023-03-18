  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta yine bir büyük deprem

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

Türkiye'yi derinden sarsan 11 ilimizi yerle bir edip 48 binden fazla canı yitirdiğimiz iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

Etiketler kahramanmaraş deprem büyük deprem artçı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da hortum sonrası ortalık savaş alanına döndü
Volkswagen Polo'nun tahtının yeni sahibini tanıttı
Konyaspor Galatasaray'a dur dedi: Galibiyet serisi sona erdi
Sular tahliye edilince sele kapılan yüzlerce paka ortaya çıktı
Şeyma Subaşı yeni estetiği ile gündeme geldi
Müge Anlı çileden çıktı: Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin!
Bir seçim anketinde daha kazanan değişti
Demirtaş'tan Erdoğan'a: Siyaseti bıraktığını açıkla, ülke nefes alsın
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı Meclis'e sunuldu
Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı