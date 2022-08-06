Kalp krizi geçiren adam oltasının peşine düştü

Antalya’da meydana gelen ilginç olayda balık tutarken bir anda yere yığılan kalp hastası adam hastaneye götürülmek istendiği sırada oltasını toplamaya çalıştı.

Antalya Manavgat Şelalesinin alt kısmına balık avlamaya gelen 35 yaşındaki Osman Ö., bir süre olta attıktan sonra bir anda kalbini tutarak yere yığıldı. Osman Ö.’ın durumunu gören, aynı yerde balık avlayan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Osman Ö.’ı yerde kalbini tutarak oturur vaziyette buldu.

BALIK TUTMA ALETLERİNİ ALMADAN AMBULANSA BİNMEDİ

Ö.’ın nabzını ve kalbini kontrol eden sağlık ekibi acilen hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Kalp hastası olduğunu, anjiyo yapıldığını ve kalp nakli beklediğini belirten Osman Ö., ırmaktaki oltasını almadan olay yerinden ayrılmadı. Makineyi güçlükle toplayan Osman Ö., makinesini çantaya koyduktan sonra ambulansa bindi ve Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Osman Ö.’ın rahatsızlandığını sağlık ekiplerine bildiren vatandaş, her şeyin bir anda olduğunu, kalbinden rahatsız olduğunu öğrenince hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.

SAĞLIK EKİPLERİ UYARDI

Öte yandan, kalp nakli beklediğini belirten Osman Ö.’ın rahatsızlığına rağmen sigara kullandığı, rahatsızlanmadan önce de üst üste sigara içtiği bildirildi. Sağlık görevlileri, yerdeki sigaranın Osman Ö.’a ait olduğunu öğrenince kendisini sigara içmemesi konusunda uyardı.