Kamyonun altında 40 metre sürüklendi

Özel bir süt ürünleri dağıtım şirketinde çalışan Selim Çıtanak (44), .. .. .. plakalı kamyoneti sokakta bulunan marketin önüne park etti. Çıtanak, siparişleri indirmek için kamyonetin kasasına çıktığı sırada araç aniden hareket etti. Aracın hareket ettiğini fark eden sürücü kamyonetten atlamak istediği sırada ayağı takılarak kamyonetin altında kaldı.

Geri geri yaklaşık 40 metre kadar ilerleyen kamyonet yol kenarındaki taş duvara çarparak dururken, sürücü Çıtanak araç altında sıkıştı.

Kazayı gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri, kamyonetin altında sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve kırıklar olduğu belirlenen Selim Çıtanak, Hatay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.