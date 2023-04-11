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Kapıkule'de yüzlerce kaçak bilgisayar ele geçirildi

Kapıkule'de yüzlerce kaçak bilgisayar ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen minibüs, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda minibüsün çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve fiziki arama yapıldı. Aramada, aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara ve koltukların altına gizlenmiş 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi. Ele geçirilen cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler ticaret bakanlığı kapıkule gümrük kapısı
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