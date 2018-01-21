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  3. 21 Ocak 2018 17:21

''Kaplan'' Afrin için havalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kaplan simgeli 192. Filo'ya ait bir savaş uçağı Suriye'ye doğru havalandı.

''Kaplan'' Afrin için havalandı
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Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman amaçlı kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait bir savaş uçağı, İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı. Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, havalanıp Suriye sınırına doğru uçtu.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yapıyor, bazıları da pistte hazır bekletiliyor.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik dikkat çekiyor. Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü. Öte yandan askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.

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