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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yenilenen forsundaki hata dikkat çekti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yenilenen forsundaki hata dikkat çekti
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Askeri Tarihçi Profesör Doktor Mesut Uyar sosyal medya hesabından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yenilenen forsunda yapılan hataya dair açıklama yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın forsu, Milli Savunma Bakanlığı’nın 15 Şubat 2024 tarihli kararıyla değiştirildi.

Askeri Tarihçi Profesör Doktor Mesut Uyar, KKK'nın yenilenen forsu üzerine X hesabından açıklama yaptı.

Uyar, yeni forsta yer alan elinde mızrak olan süvari siluetinin hatalı olduğunu ifade etti. Forsta yer alan siluette mızrağın yanlış tutulduğunu söyleyen Uyar, “KKKlığının forsu değişmiş. Hayırlı olsun. Ama mızrakla taarruz eden süvari silueti hatalı. Mızrak paylaştığım resimdeki gibi ortanın gerisinden tutulur” dedi.

Uyar devamında, “Ticarî işletme için dert değil bu hata ama Kara Kuvvetleri için dert olmalı tarihi bir silueti yanlış çizmek” diye belirtti.

Etiketler kara kuvvetleri komutanlığı yenilenen fors fors hata
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