Kara yolunda korkunç olay: Gökten resmen taş yağdı
Türkiye'de Gümüşhane'de korkunç bir olay yaşandı. Heyelan nedeniyle adeta gökten taş yağdı.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişindeki kara yoluna aktı.
TONLARCA AĞIRLIKTA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ
Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. İş makineleri yolda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, ulaşım çevre güzergahtan sağlanıyor.
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