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Kara yolunda korkunç olay: Gökten resmen taş yağdı

Kara yolunda korkunç olay: Gökten resmen taş yağdı
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Türkiye'de Gümüşhane'de korkunç bir olay yaşandı. Heyelan nedeniyle adeta gökten taş yağdı.

Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişindeki kara yoluna aktı.

TONLARCA AĞIRLIKTA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ 

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. İş makineleri yolda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, ulaşım çevre güzergahtan sağlanıyor. 

Etiketler kara yol taş trafik heyelan
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