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Karadeniz'de kar sürprizi! Bir ilimiz bembeyaz oldu

Karadeniz'de kar sürprizi! Bir ilimiz bembeyaz oldu
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Meteoroloji'nin kar uyarısı yaptığı Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü...

Rize'de hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.

Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.

Etiketler kar yayla rize rize'de kar
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