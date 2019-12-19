Karadeniz'in ''Kocadağı''nı yediler!

Bölgede bulunan ve sürekli genişleyen taşocakları yüzünden kesilen ağaçlar, doğayı tehdit etmeye devam ediyor. Samsun’un oksijen deposu olan Kocadağ’da doğa katliamı yaşanıyor. Bölgenin 2004 ve 2019 yılları arasındaki değişimi yürek sızlatıyor. Google Earth uygulamasından alınan iki farklı görüntüde, bölgede faaliyet gösteren taşocaklarının yarattığı tahribat gözlerden kaçmıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Cemil Ciğerim'in haberine göre 1350 metre rakıma sahip Kocadağ, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yapılan tanıtımlarda doğal güzelliklerine dikkati çekilerek yayla turizmi, yürüyüş, gezi, yamaç paraşütü, dağcılık ve kış turizmi yapılan bir bölge olarak tanıtılıyor. Tanıtımda “1350 metre rakımla şehir merkezinin çatısı konumunda olan Kocadağ, en çok tercih edilen, kalabalıktan kaçış noktalarından biri konumundadır. Dağ, şehir merkezine yaklaşık 30 km. uzaklıkta ve Atakum ilçesi sınırlarındadır” ifadeleri yer alıyor.

TAŞ VE ÇAKIL İÇİN

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından doğayla iç içe denilen Kocadağ’da her gün onlarca iş makinesi çalışıyor. Sürekli olarak patlatma yöntemi uygulanarak derin çukurlar açılıyor ve ormanlar katlediliyor. Kocadağ’da altı ruhsat sahibi taşocağı işletmesinin tahrip ettiği alanın büyüklüğünün 3 bin 500 dönüme ulaştığının bilgisini veren ve burada yaşanan çevre katliamına ilişkin açıklama yapan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, “Hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan ve her yerde bol miktarda bulunan taş, çakıl gibi doğal oluşumlar maden sayılıyor ve son yıllarda ormanlarla beraber korunan alanlarda bile çok kolaylıkla üretim izni veriliyor.

Vahşi bir şekilde taşocağı işletilmesi doğal yaşam alanlarımızı yok ediyor, doğal ekosistem bütünlüğünü bozuyor. Zaman zaman dinamit kullanılması insanlarımızın yaşamlarını da altüst ediyor. Bütün bunlar yapılırken Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmıyor. Kocadağ’da taşocağı işletmeleri için verilen ruhsatlar için süreler uzatılmamalı, kullanılmayan sahaların rehabilite edilmesi sağlanmalı. Yönetmeliklere aykırı hazireler eden işletmeler derhal kapatılmalıdır” dedi.

