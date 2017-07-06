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  3. 06 Temmuz 2017 08:25

Kars'ta PKK'ya darbe ! Vali duyurdu

Kars Valisi Doğan, Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de kaçtığını açıkladı.

Kars'ta PKK'ya darbe ! Vali duyurdu
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Kars Valisi Rahmi Doğan, kentin Kağızman ilçesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yaralı olarak kaçtığını bildirildi.

Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe bölgesinde yer alan Sesveren Vadisi'nde sabah saatlerinde bir grup terörist tespit edildiğini söyledi.

Bu tespit üzerine operasyon başlatıldığını söyleyen Doğan, bu bilgileri aktardı:

"Çemçe Sesveren Vadisi'nde 7 kişilik terörist gruba yönelik saat 06.30'da yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Diğer 2 terörist yaralandı. Yaralı 2 teröristin yakalanması için karadan ve havadan operasyonlar devam etmektedir."

Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde 4 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.

AA

operasyon , kağızman , kars