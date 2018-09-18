Kaybolan kadın için seferber oldular

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus’u (34) bulmak için arama çalışmaları ikinci gününde de devam etti. Komando, özel harekat, jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler tarafından her yerde drone destekli aranıyor.



Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar’ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus’un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen Unus’un oğlu, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus’u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Tüm köylülerde genç kadını bulmak için seferber oldu.







Dün sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Arama çalışmalarına komando, özel harekat, AFAD, Erzurum AKUT ve özel eğitimli köpekler katıldı.







Pınar Unus’un köy içerisinde bulunan sulak arazilere düşme ihtimali nedeniyle AFAD ekipleri kıyı araması yaptı. Drone ile de tarama yapılan geniş dağlık arazide bir sonuca varılamadı.









