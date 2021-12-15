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Kayıp kadın 41 saat sonra bulundu

Kayıp kadın 41 saat sonra bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi kadın, 41 saat sonra hastanede bulundu.

Serik ilçesi Kökez Mahallesinde yaşayan Fatma T. (56), pazartesi sabahı eşi ve oğlu portakal toplamak için araziye gittiği sırada evden çıktı. Ailesi, kaybolan T. için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kadının bulunması için aile fertleri ve polis ekipleri çalışma başlattı. Hayatından endişe duyan aile yakınları gece 23.00 sıralarında kayıp olan 56 yaşındaki Fatma T.'nin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu öğrendi. 6 çocuk annesi kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler antalya serik kayıp kadın
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