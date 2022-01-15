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Kazada yaralanan kişiye Canan Kaftancıoğlu müdahale etti

Kazada yaralanan kişiye Canan Kaftancıoğlu müdahale etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aracıyla seyir halindeyken trafik kazasına denk geldi. Aracından inen Kaftancıoğlu, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da bir programdan dönerken TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinden geçerken bir trafik kazasına rastladı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Anka'nın haberine göre hemen aracından inen Kaftancıoğlu, kazada yaralanan genç şoföre ilk müdahaleyi yaptı. O sırada ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri gencin tedavisini üstlendi. Yaralı şoför daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Etiketler canan kaftancıoğlu trafik kazası müdahale
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