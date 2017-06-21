Kendini ihbar eden FETÖ üyesine hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Aralık 2014'te gönderdiği dilekçede, "20 yıldır örgüt içinde yer aldığını" yazarak kendini ihbar eden, FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, meslekten ihraç edilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı dilekçede "20 yıldır örgütün içinde yer aldığını yazan" öğretmen Alper E., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşmasına, KHK ile kapatılmadan önce FETÖ'ye bağlı okullarda çalışan tutuklu sanık Alper E., yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanığın 18 Aralık 2014'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere sunduğu ve "Camia, cemaat gibi adlarla anılan hizmet hareketinin içinde 20 yıldır bulunuyorum. Eğer camia bir örgütse, Zaman gazetesi okumak, STV izlemek suçsa ben de kendimi ihbar ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum." ifadelerinin yer aldığı dilekçe okundu.

Daha sonra savunma yapan Ertürk, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, telefonundaki ByLock programını kullandığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.