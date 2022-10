Kılıçdaroğlu, ''bürokratlar yapmışlar'' diyerek açıkladı: Sayfası bile açılmamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Tokat Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve Kanaat Önderleri buluşmasında yaptığı açıklamada AKP iktidarının ekonomi, tarım ve hayvancılık politikalarının yarattığı krizleri hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Tokat Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Muhtarlar ve Kanaat Önderleri buluşmasında açıklama yaptı.

Tokat'ta tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ve CHP'nin üreticiler için hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu daha önce bürokratların sorunların çözümü için hazırladıkları çözüm önerilerinin ve yaptıkları planlamaların siyasi iktidar tarafından görmezden gelindiğini de ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun önünü kesen çiftçiler: 'Hoş geldin köylünün başkanı Kemal; tek umudumuz altılı masa'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"HER BİRİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Bu ülkeyi vatan yapan, bu ülkede yaşayan her birimiz bu ülkenin geleceğinden kaygı duyuyoruz. Her birimize sorumluluk düşüyor. Sorumlulukların çözüm adresi elbette sandık olacaktır.

Tarihsel derinliği olan Tokat'ta ne sorunlar var? Tokat öncelikle göç veren bir kentimiz. Tokat'ta vatandaşlar iş bulabilmek için büyük kentlere gidiyorlar. Şeker fabrikaları özelleştirildi. Türkiye 34 yıl sonra şeker ithal etmek zorunda kaldı. İşsizlik her yerde olduğu gibi Tokat'ta da var.

"SAYFASI BİLE AÇILMAMIŞ"

Bu sorunlar var da niye çözülmüyor, hangi gerekçeyle çözülmüyor? Sorunların çözülmesi için siyasi iktidarın sorunları çözmeye karar vermesi lazım. Tokat'ta bürokratlar sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yapmışlar mı? Evet yapmışlar. Turizm Envanteri ve Turizm Geliştirme planı yapılmış 1993 yılında. Sayfası bile açılmalış. Bürokrasinin gördüğünü siyaset görmemiş. Yeşilırmak Havzası için plan hazırlanmış 2006'da. Sayfası bile açılmamış.

"6 PARTİ KUCAKLAŞABİLİYORUZ"

Daha aydınlık, daha rahat bir Türkiye olsun diye mücadele ediyoruz. Toplum kutuplaştırıldı, kavga eder hale geldik. 6 parti kucaklaşabiliyoruz. Bir araya gelebiliyoruz. Çözüm yolları nasıl olabilir diye oturup çalışıyoruz emek veriyoruz.

Eğer sen bana kanunun bana verilmesini öngördüğü parayı vermiyorsan çiftçinin; "Kusura bakma ben sana oy vermiyorum" demesi lazım. "Ben tekrar sana oy vermeye devam edeceğim" dersen kimse kusura bakmasın ağlamaya hakkın yok o zaman. Oy verirken vicdanızın sesini dinleyin 134 milyar lira alacağınız var.

KILIÇDAROĞLU HAVZA BAZLI PLANLAMAYI ANLATTI

Havza bazlı planlama yapmak lazım. Herkes ne ektiğini bilecek, herkes kaçtan sattığını bilecek. Devletin o fiyatın altına düşerse alım garantisi yapacağını bilmek. Maliyeti bulursunuz, üstüne makul kar, eşittir taban fiyat olur.

Millet İttifakı iktidar olursa çiftçilerin ister Tarım Kredi'den ister bankalardan aldıkları faizleri sileceğiz. Esnafın da ister Esnaf Kooperatifi'nden ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Allah nasip ederse Esnaf Bakanlığı kuracağız.

KILIÇDAROĞLU: "KIRMIZI MAZOT UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ"

Sorunu çözmek için derdi yaşayanı dinlemeniz lazım. Kırmızı mazot uygulamasını başlatacağız. Çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot vereceğiz. Yatta Ege'de adaları keyfiniz yerinde, viski bardağıyla geziyorsunuz. ÖTV'siz ve KDV'siz mazot veriyorsunuz. Çiftçiye ÖTV ve KDV ile veriyorsunuz.

Bütün Avrupa, çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot veriyor. Ama biz yapmıyoruz. Nedeni de şu: "Nasıl olsa çiftçi bana oy veriyor" diyor. Dediklerinde haklılar. Ne kadar çok yük yüklersen, eziyet ettirirsen oyu artıyor.

"TARIM BAKANI, 'VENEZUELA'DA TARIM NE KADAR GÜZEL' DİYOR"

Ben sizin hakkınızı, alın terinizi savunuyorum. Siz üretmezseniz 85 milyon aç kalır. Neden biz buğdayı, arpayı, canlı hayvanı, eti dışarıdan alıyoruz? Niye onların çiftçilerini zengin ediyoruz? Tarım Bakanı, Venezuela'ya gidiyor, 'Venezuela'da tarım ne kadar güzel' diyor. Eski tarım bakanı Fransa tarımına yaptığı katkıdan dolayı ödül alıyor. Hangi partiden olursa olsun üreten herkesin alın terine değer verilmesi lazım.

Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi lazım. Bir devlet liyakatle yönetilir. İşi ehline teslim etmemişseniz çürüme başlar. Merkez Bankası'nın başına bir doktoru getiremezsiniz, eczacıyı ameliyathaneye koyamazsınız. Liyakatten uzaklaştığınız zaman devlette çürüme başlar.

Devletin harim-i ismet Kozmik Oda'dır. Devletin bütün sırları oradadır. Kozmik Oda'ya herkes giremez. Kozmik Oda'yı terör örgütüne açtılar. Devletin sırlarını götürdüler. Bu mudur milliyetçilik?