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Kılıçdaroğlu davaya zorla getirilebilir

Kılıçdaroğlu davaya zorla getirilebilir
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CHP kurultayına ilişkin açılan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderilirken CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tanık olarak duruşmaya çağrıldı. Mahkeme hakimi Kılıçdaroğlu'nun davaya gelmemesi durumunda "zorla getirilmesi" yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu da kararına yazdı.

Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Ankara Başsavcılığı, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerin “oylamaya hile karıştırdıkları” öne sürüldü.

 Kararda, yargılamaya konu iddiaların "rüşvet" suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak duruşmaya çağrılması gerektiğini belirten hâkim, gelmemesi durumunda "zorla getirilmesi" yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu da kararına yazdı.

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