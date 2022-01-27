Kılıçdaroğlu kendisini davet eden öğrenciye ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden 0rtaokul öğrencisi çocuğu ziyaret etti.

Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.