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  3. 10 Ocak 2020 09:18

Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül" açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarıyla ilgili konuştu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP lideri, CHP'nin o süreçte Gül'ün adaylığıyla ilgili bir girişiminin olmadığını belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Abdullah Gül'ü aday göstermek istiyordu" iddialarıyla ilgili konuştu.

"umhurbaşkanlığı seçiminde gerçekten Meral Akşener karşı çıkmasaydı Abdullah Gül aday mı olacaktı?" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum" yanıtını verdi.

"CHP'nin bu tip bir girişimi oldu mu?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Hayır" dedi.

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