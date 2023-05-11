Kılıçdaroğlu'ndan Euro ve borsayla ilgili paylaşım: Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa mitingi sonrası bir paylaşımda bulundu.

14 Mayıs'a giderek yaklaşılırken, siyasiler de çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Millet İttifakı tarafından Bursa'da düzenlenen mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı. Mitingde son olarak CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Sandığa bir bayram havasında gideceğiz.

'SEÇİMİN KADERİNİ GENÇLER VE KADINLAR BELİRLEYECEK'

Bütün dünyaya örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz. Bu güzel ülkemizi hep beraber huzura kavuşturacağız. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek.

'BU ÜLKEYE GERÇEKTEN BAHARLAR GELECEK'

Bütün kentler yaşanabilir kent olacak. Bütün kentlerde huzur olacak. Hep beraber hangi kentte yaşıyorsak her birimizin mutlu olacağı ortamı yaratmak zorundayız. Zor bir söz daha istiyorum sizden. Sandığa giderken geçen seçimde AK Parti veya MHP'ye oy veren bir kardeşinizi de ikna edeceksiniz. Bu zor bir görev. İkna edeceksiniz. En az bir kişiyi ikna edeceksiniz. Ondan sonra göreceksiniz bu ülkeye gerçekten baharlar gelecek, bu ülkede gerçekten huzur olacak.

'İKİ YIL İÇİNDE BÜTÜN SURİYELİLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLAYACAĞIZ'

Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bizim bu ülkenin kuruluşunda atalarımız görev aldı. Güzel bir ülkede yaşayalım diye. Bugün geldiğimiz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorunumuz var demektir. İlk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakaladık. Askere gidenler bilirler, hudut namustur diye yazar. Huduttan kimse geçemez. Ama hudutlarımız yol geçen hanına döndü. Elini kolunu sallayan geliyor. Söz en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız.

Bizim evlatlarımız iş bulamıyor. Sorunu ırkçılık yapmadan çözmemiz lazım. Şimdi onların oylarına talip oluyorlar. Bunun hesabını yapıyorlar. Bizim hesabımız vatandır, bayraktır.

'ÇANKAYA'YA ÇIKACAĞIZ'

Bursa'yı bu bölgenin en güzel ve en yeşil kenti yapmak için, hava kirliliğinden arındırmak için büyükşehiri de istiyoruz. Buraya gelmeden önce engelli kardeşlerimle ilgili olarak bir video çektim, yayınladım. Türkiye'de hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek. Herkesin hakkını hukukunu teslim edeceğiz. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşıyorum. Evimdeyim, zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz. Saraylara değil, Çankaya'ya çıkacağız. Oradan millete hizmet edeceğiz, topluma örnek olacağız.

'KUL HAKKI YEMEDİM, YEDİRMEYECEĞİM'

Köyde kadın çalışıyorsa, köyde gençler varsa onların sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Köyde çalışan kadının güvencesi olacak. Aile destekleri sigortası, endişe etmeyin. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir fakir ailenin elektriği, doğal gazı, suyu kesilmeyecek. Tamamını yapacağız. Parayı nereden bulacaksın diyorlar. Bilmiyorlar. Bu kardeşiniz 27.5 yıl devlette çalıştı. Devleti bilirim, devletimiz büyüktür. Bütün bunları sağlayabilir. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim.

SİNAN ATEŞ VE GAFFAR OKKAN CİNAYETLERİ İLE İLGİLİ SERT SÖZLER

Yiye yiye doyamadılar. Hepsini yurt dışına götürdüler. Hepsini kuruşuna kadar geri getireceğim. Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Benim adım Kemal ise Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Gaffar Okkan'ın katillerini bulup adalete teslim edeceğim. Kimsenin endişesi olmasın. Yapanın yanına kar kalır mantığını değiştireceğim. Devletin dini adalettir. Adalet her yerde her koşulda mutlaka sağlayacağız.

'ASLA YÜZÜNÜZÜ YERE EĞDİRMEYECEĞİM'

Şehir içinde kapanan hastaneleri açacağız. Halk için çalışıyoruz, 5'li çeteler, baronlar için değil. Uyuşturucu baronlarının da kökünü kazıyacağım. Bursaspor'un yeniden şaha kalkmasını istiyoruz. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa yerine getireceğiz. Ekrem Başkan bitirirken hep şöyle der, 'Her şey çok güzel olacak.' Bu ülkeye baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Bu ülkede her evde huzur ve bereket olacak. Bu ülkede asla yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. Herkes bu ülkenin caddelerinde özgürce gezecek, onurlu bir şekilde gezecek."

'BİZ BU ÜLKEYİ ZENGİN EDECEĞİZ'

Bursa mitinginin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Euro düştü. Borsa uçtu. Siz daha 15 Mayıs'ta Bay Kemal gelince bir görün olacakları. Biz bu ülkeyi zengin edeceğiz!"