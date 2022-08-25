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Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen için ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan sanatçı Gülşen'e ilişkin açıklama yaptı.

"AMACINI AŞMIŞ BİR ŞAKA"
Kılıçdaroğlu, ''Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için'' ifadelerini kullandı.

 KIŞKIRTMALARA KARŞI KENETLENMELİYİZ"
''Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde'' ifadelerine açıklamasında yer verdi.

"SANATÇIYI SERBEST BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu ayrıca ''Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın'' diye yazdı.

Etiketler kılıçdaroğlu gülşen
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