Kılıçdaroğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'nde ikamet eden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Kocaeli’de yaşadığı evde hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi bugün saat 14.00te Tavşantepe Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığına defnedilecek.

CHP KOCAELİ İL BAŞKANLIĞINDAN TAZİYE

Celal Kılıçdaroğlu’nun yaşamını yitirmesiyle ilgili CHP Kocaeli İl Başkanlığının Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yapılan paylaşımında, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey’e Allah’tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz” denildi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 10 Ekim’de rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nu 14 Ekim’de ziyaret etmişti.