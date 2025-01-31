Kılıçlı yemin eden teğmenler TSK'dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında teğmenlerin ihraç edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, kılıçlı yemin soruşturması kapsamında 3 disiplin amiri ve 5 teğmene, 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verildiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan o açıklama:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir."

Karara idari yargıda itiraz yolu ise açık.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

5’i teğmen 8 askeri personel, 16 Ocak 2025 tarihinde savunma yapmıştı. 5 teğmen savunmalarına "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diyerek başladı.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun "Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız." ifadelerini kullandığı da öğrenildi.