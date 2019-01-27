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  3. 27 Ocak 2019 09:29

Kiliseye bombalı saldırı: 21 ölü, 70 yaralı

Filipinler'de kiliseye yapılan bombalı saldırıda 21 kişi öldü, 70'den fazla kişi yaralandı.

Kiliseye bombalı saldırı: 21 ölü, 70 yaralı
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Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.

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Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, Jolo bölgesinde bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. 

Albayalde, pazar ayini sırasında meydana gelen patlamalarda, aralarında emniyet güçlerinin de bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. 

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

saldırı , kilise , filipinler
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