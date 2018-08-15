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  3. 15 Ağustos 2018 13:58

Kırmızı bültenle aranan terörist KKTC'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü üyesi Hüseyin Düz, KKTC'de yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan terörist KKTC'de yakalandı
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Erzurum'da, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılan ve kırmızı bültenle aranan Hüseyin Düz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

Erzurum'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2009 yılında yargılanmasına başlanan ve 2014 yılında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Düz, kırmızı bültenle aranırken KKTC'de yakalandı. Gözaltına alınan Düz'ün, 2010 yılında KKTC'ye kaçtıktan sonra Girne'ye bağlı Alsancak'a yerleştiği, burada iş bulup çalıştığı belirlendi. Hüseyin Düz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

 

DHA

pkk , kktc , kırmızı bülten , terörist
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