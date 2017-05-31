''Kırmızı fularlı kız''ın ölümünün gerçek yüzü

Gezi olayları sırasında kamuoyunda "Kırmızı Fularlı Kız" olarak bilinen ve 98 yıl hapis cezasıyla yargılanırken PKK'ya katılan, son olarak Suriye'de YPG saflarında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil'in, Kandil'deki Harun kampında bulunan kadın teröristlerin, Murat Karayılan'a, 'Onu kırsal alana göndermiyorsun, burayı İstiklal Caddesi mi sanıyor' diye tepki gösterip isyan etmeleri üzerine, bir süre önce Suriye'ye YPG'ye gönderildiği belirlendi.

Ispartalı olan ve Antalya'da yaşayan Ayşe Deniz Karacagil Antalya'da Gezi eylemlerine katıldı. Başka yasadışı eylemlere de katıldığı belirlenince polis tarafından yakalanan ve boynundaki kırmızı fuları nedeniyle "Kırmızı fularlı" kız olarak tanınan Karacagil, 2 Ekim 2013'te çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Antalya Cezaevine gönderildi. Bir hafta sonrada Alanya L Tipi cezaevine nakledilen Karacagil, yargılandığı Antalya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 127 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

98 YIL HAPİS İSTEMİ

Dosyası da suç niteliği nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci davada, "Kamu malına zarar vermek", "Kamu görevlisine karşı direnmek", "Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet", "Terör örgütü üyeliği" ve "Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek" suçlamalarını birden fazla işlemekten 24 yıldan 98 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Mayıs 2014'te ise Kuzey Irak'a geçen Karacagil, terör örgütü PKK'ya katıldı. Karacagil'i himayesine alan PKK elebaşı Murat Karayılan, Avrupa'dan sorumlu özel kalem müdüresi yaptı. "Destan Yörük" kod adlı Karacagil'in, kendilerinden farklı muamele görmesi, kampta bulunan kadın teröristleri isyan ettirdi.

TELSİZDEN İSYAN BAYRAĞI AÇTILAR

PKK'nın kadın yapılanması olan YJA-Star'a bağlı kadın teröristler Güneydoğu'da devam eden operasyonlarda, bazıları ödül listesinde de bulunan birçok kadın teröristlerin öldürülmesi üzerine, geçen yıl Nisan ayında Karayılan'a karşı telsizden isyan başlattı. Türkiye istihbarat birimlerince kaydedilen telsiz konuşmasında, Kandil'deki Harun kampında bulunan kadın teröristler "Cemal" kod adlı Karayılan'a, "Senin Destan Yörük nerede Cemal, müdür olmaya mı geldi". "Senin için Destan Yörük'ten başka kadının önemi yok mu". "Senin Destan Yörük neden cephede değil Cemal başkan". "Destan Yörük burayı İstiklal Caddesi mi sanıyor" şeklinde protestolarını sürdürdü.

SURİYE'YE GÖNDERMEK ZORUNDA KALDI

Bu isyanı önleyemeyen Karayılan ise Destan Yörük kod adlı Ayşe Deniz Karacagil'i, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye gönderdi. Burada da "Destan Temmuz" kod adını alan Karacagil, 3 gün önce Rakka'da bir çatışmada öldürüldü.