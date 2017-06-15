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  3. 15 Haziran 2017 12:21

Kırmızı fularlı teröristin cenazesini PKK kaldırdı

PKK 'Kırmızı fularlı kız' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil adlı teröristin cenazesini kaldırdı.

Kırmızı fularlı teröristin cenazesini PKK kaldırdı
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Antalya'daki Gezi olayları sırasında 'Kırmızı fularlı kız' olarak gündeme gelen, terör örgütü PKK'ya katıldıktan sonra bir operasyon sırasında öldürülen Ayşe Deniz Karacagil dün Kobani'de toprağa verildi. Cenaze törenine, 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobani'ye geçen Karacagil'in anne ve babası da katıldı.

Antalya'daki Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle bir süre tutuklanan ve hakkında 103 yıla kadar hapis istemiyle dava acılan, serbest bırakıldıktan sonra PKK'ya katılan, 28 Mayıs tarihinde öldüğü açıklanan Ayşe Deniz Karacagil için dün Kobani'de cenaze töreni yapıldı.

Karacagil'in cenaze törenine, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ve YPG sorumlularının yanı sıra 2 gün önce Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Kobani'ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katıldı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Ayşe Deniz Karacagil'in cenazesi, daha önce Kobani çatışmalarında yaşamlarını yitiren YPG'lilerin defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

DHA

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