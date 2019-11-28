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  3. 28 Kasım 2019 10:10

Kırmızı kategorideki üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategorideki üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

 

AA

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mit , terörist , kırmızı kategori
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