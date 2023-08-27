  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kıskanılan Türkiye''den ''tek rakibim Afrika Türkiye'si''ne...

''Kıskanılan Türkiye''den ''tek rakibim Afrika Türkiye'si''ne...

''Kıskanılan Türkiye''den ''tek rakibim Afrika Türkiye'si''ne...
Güncelleme:

Türkiye ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer alıyor.

Hayat pahalılığının ardından marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 300 TL'ye, kuzu kuşbaşının kilogram fiyatı da 374 TL'ye çıkarken, Türkiye ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi ile Kongo, Tacikistan, Fas gibi ülkeler ile aynı seviyelerde yer alıyor.

OECD verilerine göre ise Türkiye, 2022'de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9.9 kilogram ile üye ülkeler arasında 15'inci sıraya yerleşti. Et tüketiminde Paraguay, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye'yi geçti. Sözcü’de yer alan habere göre, sektör yetkilileri dışa bağımlılığın öne çıktığı kırmızı et sektöründe çare olarak küçük işletmelerin desteklenmesini gösteriyor.

Sektördeki en büyük problemin kırsal kesimde yaşayan aile işletmelerinin üretimden çekilmesi olduğunu kaydeden Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, piyasanın büyük işletmelerin elinde kalmasıyla fiyat dalgalanmaları ile arz sorunlarının yaşandığını kaydetti. “İşletme sahipleri artık çobanı bile dışarıdan bulup, Afganlarla, şunla bunla yapıp işleri yürütmeye çalışıyorlar. Yemi, hayvanı dışarıdan getiriyoruz, çobanı da dışarıdan alıyoruz. O zaman et fiyatı tabi ki pahalı olur” ifadelerini kullanan Tunç, devletin küçük aile işletmelerini desteklemesi gerektiğini kaydetti. Tunç, kırsalda üretimin yükünü çeken kadınlara devletin SGK ve asgari ücret maaş desteği verebileceğini aktardı.

(Kaynak)

Etiketler Türkiye et tüketimi kırmızı et afrika afrika ülkeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tesettürden vazgeçen ünlü isimden olay olan bakirelik açıklaması
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı
Robot Sophia'dan Mevzular Açık Mikrofon'da olay sözler
Muğla'da korkutan deprem
MasterChef All Star'da bir ilk! Altın Kaşık sahibini buldu
TBMM'deki SADAT teklifi kayıp
İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var!
Yeni haftanın hava durumu nasıl olacak ? Sıcak, yağmur, fırtına...
Servisteki hasarlı otomobil trafik cezası
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı