Kız öğrenci sel sularına kapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken, okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Kaldırımlara çıkan öğrenciler, sel sularından korunmaya çalıştı.



İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak, sokakları göle çevirdi. Yer yer 1 metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı, evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gece boyunca mahalle mahalle dolaşan ekipler, evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçlara alarak güvenli bölgelere götürdü.





SEL SULARINA KAPILDI



Şiddetli şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen bir kız öğrenci, suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Öğrenciyi gören vatandaşlar, bağırarak uyarmaya çalıştı.

Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.