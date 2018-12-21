Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için ilk yorum
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
Bahçeli ile görüşen Yıldırım'dan ilk açıklama
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
12 gündür Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldılar
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonlarda sır mektup !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Milli Piyango bileti alırken dikkat! Tuzağa düşmeyin !
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu Trafik sigortasında yeni tarife ! İşte il il yeni fiyatlar
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Elektrik faturası 67 TL ve üzerinde olanlar dikkat !
Benzin ve motorine bir indirim daha
Benzin ve motorine bir indirim daha
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Aralık 2018 14:24

Kız öğrenci sel sularına kapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan kız öğrencinin kurturılma anı anbean görüntülendi.

Kız öğrenci sel sularına kapıldı
A+ A-

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken, okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Kaldırımlara çıkan öğrenciler, sel sularından korunmaya çalıştı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak, sokakları göle çevirdi. Yer yer 1 metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı, evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gece boyunca mahalle mahalle dolaşan ekipler, evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçlara alarak güvenli bölgelere götürdü. 

SEL SULARINA KAPILDI

Şiddetli şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen bir kız öğrenci, suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Öğrenciyi gören vatandaşlar, bağırarak uyarmaya çalıştı. 

Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

DHA

viranşehir , şanlıurfa , sel , öğrenci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM