Kızıl Goncalar dizisinin afişine saldırı

İstanbul Şişli'de RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisinin afişlerine siyah boya atılarak protesto düzenlendi.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerinden dolayı seyircilerin tepkisini çekti. Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından incelmeme başlatılan dizinin afişlerine de saldırı düzenlendi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'de bulunan afişlerine siyah boya atılarak protesto edildi. Yapılan saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Cumhuriyet