  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kızıl Goncalar dizisinin afişine saldırı

Kızıl Goncalar dizisinin afişine saldırı

Kızıl Goncalar dizisinin afişine saldırı
Güncelleme:

İstanbul Şişli'de RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisinin afişlerine siyah boya atılarak protesto düzenlendi.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi bazı sahnelerinden dolayı seyircilerin tepkisini çekti. Gelen şikayetlerin ardından RTÜK tarafından incelmeme başlatılan dizinin afişlerine de saldırı düzenlendi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'de bulunan afişlerine siyah boya atılarak protesto edildi. Yapılan saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Kızıl Goncalar dizisinin afişine saldırı - Resim : 1

 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Cumhuriyet

Etiketler istanbul şişli kızıl goncalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şimdi de RSV alarmı! Bebek vaka sayılarında büyük artış var Şimdi de RSV alarmı! Bebek vaka sayılarında büyük artış var İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşattı, avlu boş kaldı İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşattı, avlu boş kaldı Dolar, Euro ve altından yeni rekor Dolar, Euro ve altından yeni rekor Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Nilperi Şahinkaya'dan eski sevgilisi ile ilgili şaşırtan itiraf Çankırı'da deprem Çankırı'da deprem Marmara'daki 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı ? Marmara'daki 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı ? Otomobil markaların kaza oranları listesinde zirvedeki marka belli oldu Otomobil markaların kaza oranları listesinde zirvedeki marka belli oldu Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı Yeşilay şube başkanı uyuşturucudan tutuklandı Dilan Polat soruşturmasındaki polisler açığa alındı Dilan Polat soruşturmasındaki polisler açığa alındı