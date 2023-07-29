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Kola ve gazlı içeceklere 3'üncü zam! kez zam geldi

Kola ve gazlı içeceklere 3'üncü zam! kez zam geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere üçüncü kez zam geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından döviz kurunda yaşanan ve KDV ile ÖTV oranlarında yapılan artış çok sayıda ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından kolaya yeni bir zammın daha geldiğini duyurdu.

Ürünlerin zamlı listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan KDV oranları artışı sonrası kola ve gazlı içeceklere üçüncü kez zam geldi.

2.5 litrelik kola: 45 TL

2.5 litrelik meyveli gazoz: 45 TL

1 litrelik gazoz: 35 TL

1 litrelik kola ve meyveli gazoz: 35 TL

Etiketler zam gazlı içecek kola
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