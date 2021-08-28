  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kontrol altına alınmıştı: Tunceli’deki orman yangını

Kontrol altına alınmıştı: Tunceli’deki orman yangını

Kontrol altına alınmıştı: Tunceli’deki orman yangını

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, yeniden başladı.

Geniş bir alana yayılarak devam eden yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, örtü yangınına müdahalenin devam ettiği belirtilerek, "Hozat-Ovacık ilçelerimiz arasında bulunan Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangını sebebiyle orman işletme müdürlüğü, jandarma ekiplerimiz alanda olup ilçe belediye itfaiyelerimiz de hazırda bekletilmektedir. Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi. 

Öte yandan, kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yangının söndürülmesinin ancak havadan müdahaleyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Etiketler orman orman yangını tunceli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gürültüyü duyan sokağa koştu: Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da korkunç olay: Sırtındakini çivi sandı, mermi çıktı
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İrem Derici'nin babası kızının sahnesinde şov yaptı
Yüz yüze eğitim öncesi velilere kötü haber: Yüzde 30 zamlandı
Dikkat yanıyoruz: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
45 yaşındaki Zara derin dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı
Memur ve emekliye '3600' zammı yolda: Tüm memurları kapsayacak
Mide bulandıran olay: Babam ile karımı beraber olurken yakaladım
Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi: İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali