Kosova İçişleri Bakanı: O ülkenin cumhurbaşkanı izinsiz gelirse gözaltına alınacak

Kosova İçişleri Bakanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Kosova ziyaretiyle ilgili açıklamalara yanıt verdi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yakında zamanda Kosova'yı ziyaret edeceği ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye sormayacağı yönündeki sözleri hakkında açıklama yaptı. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Sveçla, Vucic'in izinsiz Kosova'ya gelmesi halinde gözaltına alınacağı uyarısında bulunarak, "Vucic'e izin verilip verilmemesi, izin talebi olması halinde Başbakan'ın karar vermesi gereken bir konudur, izin olmadan girerse hangi kurumların bu konuyla uğraşacağı bellidir" ifadelerini kullandı.

"İZİNSİZ GELECEK KADAR ÇILGIN OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Kosova İçişleri Bakanı Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın izinsiz olarak ülkeye girmesi halinde gözaltına alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Kosova'ya izinsiz gelirse hiç şüphe duymadan evet. Yabancı bir ülke vatandaşının Kosova kurumlarının izni olmadan Kosova Cumhuriyeti'ne nasıl girebileceğini düşünüyorsunuz? Sonuçları nelerdir? Sonuç şu ki, eğer başka bir devletin başkanı izinsiz olarak topraklarınıza girerse, bir devletiniz olmaz" yanıtını verdi. Sveçla ayrıca "Vucic'in Kosova'ya izinsiz gelecek kadar çılgın olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, geçen hafta Brüksel'de AB, Sırbistan ve Kosova arasında yapılan Belgrad-Priştine Diyaloğu Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, kendisine 'demokratik izin' verilir verilmez Kosova’ya gideceğini ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye sormayacağını, Kosova'daki Sırplara soracağını belirtmişti. Kurti ise cevap olarak Vucic'ten ziyaret için izin talebi geldiğinde bunu en yüksek ciddiyet ve samimiyetle analiz edeceğini ifade etmişti.