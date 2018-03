Köy korucuları o partiye üye oldu !

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığında yapılan üye katılım töreninde aralarında köy korucularının da bulunduğu 278 kişi partiye üye oldu.

Malatya Büyükşehir Köy Korucuları Dayanışma Dernek Başkanı Şakir Gökçe ve üyeler Milliyetçi Hareket Partisi MHP İl Başkanlığına üye oldu. Toplam 278 kişinin üye olduğu programda konuşma yapan Dernek Başkanı Gökçe, üyelik için mutluluğunu dile getirerek, "Gerek yurt içinde gerek yurt dışında mücadele eden kahraman Askerlerimiz, polislerimiz ve onların yanında güvenlik koruyucuları var. Onlara terörle mücadelede başarılar diliyorum. Allah tırnaklarını taşa değdirmesin. Sağ salim gittikleri gibi geri gelsinler. Biz Malatya Büyükşehir Köy Korucuları Dayanışma Derneği Başkanlığı olarak MHP’ye il Başkanımız Ramazan Bülent Avşar ile Genel başkan Devlet Bahçeli Başkanımın koordinatörlüğünde çalışacağım. Korucularımızın sıkıntılarına bir nebzede olsa yerleştireceğimize inancımızdan dolayı bugün bu toplantıyı tertipledik. Toplu olarak gelip MHP’ye il başkanlığına koordinesinde İl başkanlığında toplanmış bulunmaktayız. Koruyucu kimdir 1985’te terör örgütünün ilk türediği dönemlerde sivil vatandaşlara çocuklara kadınlara yapmış olduğu terör eylemleriyle kendini halkın üzerinde, korku ve sindirme bu eylemleri gerçekleştirmiş, bizler köy korucuları güvenlik koruyucuları adı altında devletimizin yanında, vatanımızın yanında milletimizin yanında silahlanmış, terörle mücadeleye başlamış vatan sevdalılarıyız. Köy koruyucuların bir ferdi olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi MHP’ye Malatya il başkanlığına arkadaşlarımızla birlikte üye olmak için katılıyoruz” dedi.

“278 kişi partimize üye oldular”



MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, “Malatya Büyükşehir köy Koruyucuları Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Gökçe başkanıma ve üyelerine hoş geldiniz diyorum. Şakir başkanım aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Federasyonun Genel Başkan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Parti binamızda gerçekleştirdiğimiz üye töreninde 278 kişi partimize üye oldular. Biz de kendilerini bu davanın bu kutlu davaya kendilerini üye yapacağız. Bundan sonraki süreçte de kendileriyle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler MHP olarak bu fedakar, cefakar güvenlik koruyucularımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kendilerinin Özlük hakları konusunda da her türlü desteğimizi kendilerine vereceğimizi talep ediyorum" şeklinde konuştu



“Şu anda çok büyük karışıklıklar olacaktı ve iç savaşa gidecekti”



MHP İl Başkanı Avşar, 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatarak, "15 Temmuz sürecinden sonra siyaset tamamen değişmiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda MHP’ye genel başkanımız devlet Bahçeli dik duruşunu sergilemeseydi hükümetin, devletin yanında olmasa idi, ülkede şu anda çok büyük karışıklıklar olacaktı ve iç savaşa gidecekti ama genel başkanım 15 Temmuz’dan sonra siyaseti bir kenara bırakıp her zaman dediği gibi ‘Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben’ diyen bir liderimiz var. Cenabı Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.



Daha sonra üyelere MHP İl Başkanı Avşar tarafından MHP rozeti takıldı.