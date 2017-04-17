''Kürdistan'' yazılı tişörtle sandığa gidince tutuklandı

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde, üzerinde 'Kürdistan' yazılı tişört giyerek sandığa giden 30 yaşındaki Hakan T., terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Dün yapılan referandumda, Hakan T., Huzur Mahallesi’nde oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula üzerinde ‘Kürdistan’ yazılı tişörtle gitti. Hakan T., terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen Hakan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



