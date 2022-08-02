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Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi

Kuveyt’te parlamento resmen feshedildi

Kuveyt Veliaht Prens Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, parlamentoyu yayınladığı kararname ile resmen feshetti. Kuveyt’te 2 ay içinde erken genel seçim yapılacak.

Kuveyt’te parlamento feshedildi. Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el-Sabah yayınladığı kararnamede, ulusal birliği tehdit eden farklılıkların, çatışmaların ve kişisel çıkarlara yönelik tercihlerin olduğu siyasi sahneyi düzeltmek için parlamentonun feshedildiği aktarıldı. Yeni parlamentonun seçilmesi için 2 ay içinde erken genel seçim yapılacak.

Kuveyt’te günün erken saatlerinde, 12 üyeli yeni bir hükümet yemin etmişti.

Veliaht Prens, geçtiğimiz haziran ayında parlamentoyu anayasal olarak feshedeceğini açıklamış ve erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt'te hükümet ile parlamento arasındaki çıkmazlar, on yıllar boyunca sıklıkla kabine değişiklikleri ve yasama meclisinin feshedilmesine yol açarak yatırım ve reformları engelledi. Parlamento en son 2016 yılında feshedilmişti.

Etiketler Kuveyt parlemento
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