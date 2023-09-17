Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde seyredecek... Ancak İstanbul da dahil pek çok ilimizde fırtına bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Tahminlere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağışlar görülecek ancak yurdun kalan kısmında havanın açık olması bekleniyor.

Hafta genelinde güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin edilirken haftanın son günlerinde doğru güney kıyılarımızda sıcaklık 40 derece yaklaşacak.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteorolji'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Rüzgârın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve Kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, Salı günü (19 Eylül 2023) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: