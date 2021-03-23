Levent Gültekin'e saldırıda 2 tutuklama
Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.
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