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Levent Gültekin'e saldırıda 2 tutuklama

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Etiketler levent gültekin saldırı
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