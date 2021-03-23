Levent Gültekin'e saldırıda 2 tutuklama

Koronavirüse işte böyle yakalanıyoruz!

Düğün zehir oldu! Saç saça baş başa kavga

Ramazan'da yasaklar geri dönüyor! Listede 22 il var!

AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket