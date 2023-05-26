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LGS sınav giriş yerleri açıklandı

LGS sınav giriş yerleri açıklandı
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4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıkladı.

LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. 

Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

Etiketler lgs sınav giriş yerleri meb
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