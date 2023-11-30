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Libya tezkeresi Meclis'de kabul edildi

Libya tezkeresi Meclis'de kabul edildi
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Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Libya'daki asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi. 

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Etiketler meclis libya tezkere
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