LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı

Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

VALİ OLAY YERİNDE

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.