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Maden faciasında gözaltına alınan 8 kişi mahkemeye sevk edildi!

Maden faciasında gözaltına alınan 8 kişi mahkemeye sevk edildi!
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Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi mahkemeye sevk edildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talep edilenler arasında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisi de var.

Etiketler maden facia gözaltı
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