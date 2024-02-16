Maden faciasında gözaltına alınan 8 kişi mahkemeye sevk edildi!

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi mahkemeye sevk edildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talep edilenler arasında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisi de var.