Mahkeme başkanından sert çıkış

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Ümit, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanışsız olduğu için telefonundan sildiğini iddia eden FETÖ sanığına "Sen onu benim külahıma anlat" diye çıkıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Nazilli ilçesindeki kamu yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonunda görülen 24’ü tutuklu, 17’si tutuksuz, 41 sanıklı davanın ilk duruşmasına tutuklu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar, sanıkların avukatları ve aileleri katıldı. Sanıkların mahkemede kimlik teşhisinin yapılmasının ardından ifadelere geçildi.

Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile ifadesi alınan tutuklu olarak yargılanan Adnan V., hakkındaki FETÖ/PYD terör örgütü üyeliği ve ByLock kullandığı iddialarına üzerine, "ByLock’u herkese açık bir internet sitesinden yükledim" diye yanıt verdi. Adnan V., “Bu yaşıma kadar kavgaya karışmış değilim. 33 yaşında terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. Bunu reddediyorum. Bylock’u 2014 yılında herkese açık bir internet sitesinden yükledim. Tehlikeli bir program ise devlet neden uyarmadı. Şu an WhatsApp kullananlar terör örgütü üyesi olarak suçlanacaklar mı?” dedi.

“Sen onu benim külahıma anlat”

Adnan V. ifadesinde terör örgütünün şifreli haberleşme sistemi ByLock’u kullanışsız olduğu için telefonundan sildiğini beyan etmesi üzerine sinirlenen Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, “Kullanışlı değil madem niye kullanıyorsun. Ne yaptın bu Bylock’la. 5 farklı cep telefonunda kullanmışsın, benimle dalga mı geçiyorsun, sen onu benim külahıma anlat” diyerek sanık Adnan V.’yi azarladı. Tutuklu sanık Adnan V. ise bunun üzerine Mahkeme Başkanına “Ben sadece bir telefonda kullandığımı hatırlıyorum” diye cevap verdi.