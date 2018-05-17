Mahkeme tecavüzcüye acımadı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 18 yaşındaki kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahıs Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesince 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay geçtiğimiz şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Ahmetli ilçesinde S.Ç. isimli bir kişi sabah saatlerinde takip ettiği 18 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel saldırıda bulundu.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak tutuklanan S.Ç., Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıktı.

Davada S.Ç. mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan 30 yıl, kişiyi silahla ve cinsel saldırı amaçlı hürriyetinden yoksun kılma suçundan 21 yıl ve mala zarar verme suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.