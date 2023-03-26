Malatya Pütürge'de deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.28'de deprem kaydedildi. Büyüklüğü 3.6 olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 26, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-26
Saat:15:28:13 TSİ
Enlem:38.237 N
Boylam:39.022 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DruwNNAXlR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İşte son depremler listesi:
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