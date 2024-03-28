Malatya'da zincirleme kaza!

Malatya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında büyük bir faciadan dönüldü. Üç aracın karıştığı kazada, bir otomobil tırın altına girdi ve sürücü yaralandı.

Malatya-Elazığ Karayolu Kanyon Caddesi Maksan önünde yaşanan kazada M.O. (66) idaresindeki kamyona sağ şeritte seyreden N.T. (38) idaresindeki otomobil arkadan çarpınca kamyon sürücüsü yavaşladı., HASTANEYE KALDIRILDI Bu sırada arkadan gelen M.Ş. (19) idaresindeki otomobil duramayarak kamyona arkadan çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kamyonun arkadan altına giren araçta bulunan sürücü M.Ş. araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çevreyolunda kaza nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine kontrollü sağlanırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.