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Mansur Yavaş: Yanan ciğerlerimiz, yanan geleceğimiz

Mansur Yavaş: Yanan ciğerlerimiz, yanan geleceğimiz

Mansur Yavaş, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınları hakkında açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, "Memleketimizin birçok noktasından gelen yangın haberlerinin endişesi içinde tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

Mansur Yavaş'ın paylaşımı şöyle oldu:

Yanan ciğerlerimiz, yanan geleceğimiz.

Yaşadığımız acının ve üzüntünün tarifi yok. Kalbimiz de dualarımız da yangın bölgelerindeki canlarımızla.

Memleketimizin birçok noktasından gelen yangın haberlerinin endişesi içinde tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Etiketler Mansur Yavaş yangın açıklama
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